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Sorteo del miércoles 28 de octubre

De dónde son los afortunados apostadores que ganaron La Revancha y el Siempre Sale del Quini 6

Con seis aciertos, un jugador se llevó más de $1.080 millones con los números 22 – 26 – 35 – 42 – 43 – 45. En tanto, los $368.700.000 del Siempre Sale se repartieron entre dos boletas.

Hubo tres ganadores con seis aciertos este miércoles en el Quini 6. Manuel FabatíaHubo tres ganadores con seis aciertos este miércoles en el Quini 6. Manuel Fabatía
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Lotería de Santa Fe informó que este miércoles en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos de Bosques, provincia de Buenos Aires, se llevó el pozo increíble más de $1.080 millones. de la modalidad “La Revancha”.

El feliz millonario acertó los números 22 – 26 – 35 – 42 – 43 – 45.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

06 25 34 36 38 45

LA SEGUNDA

09 19 26 29 33 44

SIEMPRE SALE

20 22 26 35 36 37

Mientras tanto en el Siempre Sale fueron dos los apostadores -de Córdoba y Santa Fe- que se repartieron más de $368.700.000.

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $1.320.000.000

La Segunda: $1.940.000.000

Revancha: $800.000.000

Siempre Sale: $490.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 1 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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