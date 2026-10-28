Lotería de Santa Fe informó que este miércoles en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos de Bosques, provincia de Buenos Aires, se llevó el pozo increíble más de $1.080 millones. de la modalidad “La Revancha”.
De dónde son los afortunados apostadores que ganaron La Revancha y el Siempre Sale del Quini 6
Con seis aciertos, un jugador se llevó más de $1.080 millones con los números 22 – 26 – 35 – 42 – 43 – 45. En tanto, los $368.700.000 del Siempre Sale se repartieron entre dos boletas.
El feliz millonario acertó los números 22 – 26 – 35 – 42 – 43 – 45.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
06 25 34 36 38 45
LA SEGUNDA
09 19 26 29 33 44
SIEMPRE SALE
20 22 26 35 36 37
Mientras tanto en el Siempre Sale fueron dos los apostadores -de Córdoba y Santa Fe- que se repartieron más de $368.700.000.
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.320.000.000
La Segunda: $1.940.000.000
Revancha: $800.000.000
Siempre Sale: $490.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 1 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.