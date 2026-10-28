Sorteo del miércoles 28 de octubre

De dónde son los afortunados apostadores que ganaron La Revancha y el Siempre Sale del Quini 6

Con seis aciertos, un jugador se llevó más de $1.080 millones con los números 22 – 26 – 35 – 42 – 43 – 45. En tanto, los $368.700.000 del Siempre Sale se repartieron entre dos boletas.