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Miércoles 28 de octubre

A cuánto asciende el pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $4.400 millones.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron este domingo fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 02 03 08 19 39

LA SEGUNDA

08 25 30 36 43 45

REVANCHA

05 22 23 29 41 43

SIEMPRE SALE

00 13 22 24 40 43

En el Siempre Sale fueron solo 8 los afortunados ganadores de San Juan, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos que con cinco aciertos a lo largo de todo el país que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $489.000.000.

Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $1.165.000.000

La Segunda: $1.575.000.000

Revancha:$1.090.000.000

Siempre Sale: $370.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 28 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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