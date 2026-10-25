En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $4.400 millones.
A cuánto asciende el pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron este domingo fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
00 02 03 08 19 39
LA SEGUNDA
08 25 30 36 43 45
REVANCHA
05 22 23 29 41 43
SIEMPRE SALE
00 13 22 24 40 43
En el Siempre Sale fueron solo 8 los afortunados ganadores de San Juan, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos que con cinco aciertos a lo largo de todo el país que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $489.000.000.
Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $1.165.000.000
La Segunda: $1.575.000.000
Revancha:$1.090.000.000
Siempre Sale: $370.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 28 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.