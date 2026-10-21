Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador de la ciudad de Córdoba se llevó el pozo increíble de la modalidad “La Revancha” por más de $4.600 millones.
De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles, un ganador se llevó más de $4.600 millones de “La Revancha”. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Con seis aciertos, el nuevo feliz millonario acertó a los números 01-02-11-14-28-33.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
04 05 32 39 40 44
LA SEGUNDA
04 20 21 24 42 45
SIEMPRE SALE
13 21 39 42 43 45
En el Siempre Sale fueron 12 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $372.500.000.
El próximo sorteo ofrece $4.000.000.000, con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.180.000.000
La Segunda: $1.320.000.000
Revancha: $800.000.000
Siempre Sale: $500.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 25 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.