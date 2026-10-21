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Sorteo del miércoles 21 de octubre

De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $4.600 millones en el Quini 6

Con seis aciertos, ganó La Revancha con los números 01-02-11-14-28-33.

El jugador se llevó el pozo increíble de la modalidad “La Revancha”.El jugador se llevó el pozo increíble de la modalidad “La Revancha”.
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Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador de Córdoba Capital se llevó el pozo increíble de la modalidad “La Revancha” por más de $4.600 millones.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Con seis aciertos, el nuevo feliz millonario acertó a los números 01-02-11-14-28-33.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

04 05 32 39 40 44

LA SEGUNDA

04 20 21 24 42 45

SIEMPRE SALE

13 21 39 42 43 45

En el Siempre Sale fueron 12 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $372.500.000.

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $1.180.000.000

La Segunda: $1.320.000.000

Revancha: $800.000.000

Siempre Sale: $500.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 25 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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