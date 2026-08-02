En el sorteo de Quini 6 de este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $12.200 millones.
De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo no hubo ganadores y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios del siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
00 12 23 29 43 45
LA SEGUNDA
01 13 18 29 31 44
REVANCHA
02 03 19 20 23 25
SIEMPRE SALE
00 01 09 22 27 29
En el Siempre Sale, mientras, fueron 22 los afortunados ganadores con cinco aciertos de la provincia de Catamarca, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Misiones y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $501.200.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo $6.395.000.000
La Segunda: $3.650.000.000
Revancha: $1.575.000.000
Siempre Sale: $380.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo miércoles 05 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe para renovar tus posibilidades de ganar.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.