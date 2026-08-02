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Miércoles 5 de agosto

De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios del siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $12.200 millones.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 12 23 29 43 45

LA SEGUNDA

01 13 18 29 31 44

REVANCHA

02 03 19 20 23 25

SIEMPRE SALE

00 01 09 22 27 29

En el Siempre Sale, mientras, fueron 22 los afortunados ganadores con cinco aciertos de la provincia de Catamarca, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Misiones y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $501.200.000.

Extracto Sorteo Q6 3396 by

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo $6.395.000.000

La Segunda: $3.650.000.000

Revancha: $1.575.000.000

Siempre Sale: $380.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo miércoles 05 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe para renovar tus posibilidades de ganar.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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