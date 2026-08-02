Sorteo aniversario

Cómo ganar el Siempre Sale del Quini 6 que reparte el equivalente a 3 millones de dólares

Faltan pocos días para el 9 de agosto, la fecha en que el Quini 6 celebra sus 38 años de historia y Daniel Di Lena, vicepresidente Ejecutivo de Lotería de Santa Fe, titular del producto Quini 6, confirmo los detalles del Sorteo Extraordinario Aniversario.