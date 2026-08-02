Con un pozo de 3 millones de dólares libres de impuestos, bajo la modalidad Sale o Sale, el juego garantiza que sí o sí hay ganadores para este premio espectacular que será pagado en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día 07 de agosto.
Cómo ganar el Siempre Sale del Quini 6 que reparte el equivalente a 3 millones de dólares
Faltan pocos días para el 9 de agosto, la fecha en que el Quini 6 celebra sus 38 años de historia y Daniel Di Lena, vicepresidente Ejecutivo de Lotería de Santa Fe, titular del producto Quini 6, confirmo los detalles del Sorteo Extraordinario Aniversario.
"Decimos que sorteamos 3 millones de dólares porque entendemos que, en la actualidad, resulta mucho más referencial en términos económicos dimensionar de que cantidad de dinero se trata. La cifra de 3 millones de dólares entendemos que no deja margen a dudas con respecto a lo que se puede comprar o para lo que alcanza toda esa plata” graficaba Di Lena al ser consultado sobre los pormenores de la campaña.
El mensaje de la propuesta comercial es claro “son 3 millones de dólares que los pagamos en pesos al cambio del tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina según la cotización al cierre del viernes 7 de agosto, como último día hábil previo al sorteo” explica Di Lena, lo que garantiza el valor del premio.
“Somos muy claros con la propuesta que ofrecemos y el apostador lo sabe, 38 años de permanencia se sustentan en la credibilidad de esos apostadores. El mismo lunes que se presentan a cobrar su premio, le depositamos en su cuenta bancaria en pesos, el equivalente de su premio en dólares según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación, con todas las deducciones impositivas cubiertas”.
El vicepresidente Ejecutivo fue enfático al referirse al pago del premio: “3 millones de dólares libres de impuestos, pagados en pesos argentinos, que el beneficiado puede, a los dos minutos de haber cobrado, estar comprando, porque justamente pagamos al cambio de venta, para que le alcance perfectamente al ganador y pueda comprar la totalidad de los dólares sin límites, tal como lo permite en la actualidad, el mercado único libre de cambios”.
¿Cuántos son, en criollo, 3 millones de dólares?
Alcanzaría para comprar más de 30 departamentos de dos ambientes en Buenos Aires, armar una flota de 75 autos 0km de gama media, o recorrer el mundo durante ocho años sin repetir destino y sin mirar el presupuesto. En una sola noche, esos 6 número puede reescribir por completo el proyecto de vida de quien lo gane.
El anuncio llega en un momento simbólico: los 38 años de un juego que ya es parte del paisaje cotidiano argentino y que, semana a semana, se mantiene como el más elegido dentro de los juegos poceados del país. Elegir esta fecha para lanzar un premio de estas dimensiones no es casualidad: es la forma que encontró el Quini 6 de festejar su cumpleaños poniendo en juego una cifra inédita que puede beneficiar a una persona o a un grupo de ganadores, según cómo se den los números esa noche.
Soledad Pastorutti como embajadora Quini 6
En este contexto de festejos, Soledad Pastorutti vuelve a ser la figura elegida por la marca para representar la campaña. El carisma de "La Sole" y su arraigo popular la convierten en una referente del producto que, semana tras semana, ingresa en las casas de millones de argentinos con la posibilidad de cambiarles la vida. Daniel Di Lena, máxima autoridad de la Lotería de Santa Fe, se mostró agradecido y destacó el compromiso con que Soledad representa el producto, impulsándolo para que llegue, en su carácter federal, a lo largo y ancho del país. "Sole es muy querida por los argentinos, nuestro producto Quini 6 por supuesto que también lo es, y esa combinación nos regala una fuerte presencia en todo el territorio y le da valor a nuestros festejos por los 38 años del Quini", expresó el vicepresidente ejecutivo del organismo.
38 años con presencia federal
Corría 1988 cuando el Quini 6 salió a la calle por primera vez, el 7 de agosto. Treinta y ocho años y millones de sorteos después, sigue siendo un ritual cada miércoles y cada domingo, para buena parte del país.
“Estamos con mucha expectativa por este nuevo aniversario de nuestro querido Quini 6” señalaba Daniel Di Lena, “38 años de vigencia de un producto lotérico no es poco en Argentina y la verdad que esa trascendencia debe ser puesta en valor tanto para los seguidores del Quini como para la rede de agencias que lo comercializan a lo largo y ancho de todo el país” destacaba el funcionario de la Lotería de Santa Fe.
El alcance verdaderamente federal es un dato clave, hoy se juega en todas las provincias argentinas, con la única excepción de Tucumán, gracias a una red de agencias oficiales que cada organismo provincial administra en su territorio. Esa coordinación entre loterías provinciales es, en gran medida, el motor que lo mantiene vivo y que explica un dato contundente: más de 2,7 millones de tickets vendidos cada semana en todo el país.
Sobre este punto, Di Lena remarcó el vínculo que las provincias mantienen con el producto y el trabajo constante de las agencias en todo el país, y agregó: “es clave acompañamiento que recibimos por parte de todas las loterías del país para impulsar la venta del producto y junto a ellas sus redes de venta que son en definitiva las que sacan el Quini a la calle. Ese trabajo de años merece ser reconocido con estrategias comerciales que potencien el producto y en ese sentido trabajamos” concluyo.
Con este anuncio, el Quini 6 vuelve a marcar la agenda del juego de azar en la Argentina y se prepara para un fin de semana en el que va a haber miles de apostadores pendientes de sus números. La combinación entre un pozo sin precedentes y la certeza de que, bajo Sale o Sale, el premio no queda vacante, convierte a este sorteo aniversario en una de las citas más esperadas del calendario 2026 para el sector.
Tomá nota:
Fecha del sorteo: 9 de agosto de 2026.
Pozo: además de los pozos acumulados para cada modalidad, el día del sorteo el Siempre Sale pondrá a jugar USD 3.000.000 (tres millones de dólares) en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del día 07 de agosto.
Forma de pago: el premio se abona en pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina (BNA) vigente al cierre del día 7 de agosto de 2026. El pago del premio se realiza siempre en pesos argentinos, calculado al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del 7 de agosto de 2026.
Jugar de manera responsable. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bases y condiciones en www.loteriasantafe.gov.ar