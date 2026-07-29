Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos en el Quini 6 y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $11.300 millones.
A cuánto asciende el fabuloso premio para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
00 02 27 34 37 38
LA SEGUNDA
00 01 03 06 10 35
REVANCHA
06 24 28 32 39 42
SIEMPRE SALE
15 17 30 35 36 39
En el Siempre Sale fueron tres los afortunados ganadores de Capital Federal, Rio Negro y provincia de Buenos Aires, que con cinco aciertos, se repartieron el pozo de más de $378.400.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $6.130.000.000
La Segunda del Quini: $3.380.000.000
La Revancha: $1.105.000.000
El Quini que Siempre Sale: $485.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 2 de agosto a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.