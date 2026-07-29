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Domingo 2 de agosto

A cuánto asciende el fabuloso premio para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos en el Quini 6 y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $11.300 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 02 27 34 37 38

LA SEGUNDA

00 01 03 06 10 35

REVANCHA

06 24 28 32 39 42

SIEMPRE SALE

15 17 30 35 36 39

En el Siempre Sale fueron tres los afortunados ganadores de Capital Federal, Rio Negro y provincia de Buenos Aires, que con cinco aciertos, se repartieron el pozo de más de $378.400.000.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $6.130.000.000

La Segunda del Quini: $3.380.000.000

La Revancha: $1.105.000.000

El Quini que Siempre Sale: $485.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 2 de agosto a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 29 de julio

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