Lotería de Santa Fe informó que este domingo, en el sorteo de Quini 6, un apostador -con seis aciertos- de la localidad de Viale provincia de Entre Ríos se llevó el pozo total de la modalidad "La Revancha", por más de 1.038 millones de pesos.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este domingo, un afortunado apostador ganó más de 1.038 millones de pesos en "La Revancha". En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los montos estimados para los premios del siguiente juego.
El feliz nuevo millonario acertó los números 03-05-08-22-25-45.
Mientras, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
08 09 12 21 28 37
LA SEGUNDA
00 01 03 04 05 22
SIEMPRE SALE
06 10 13 40 42 43
Mientras, en el Siempre Sale fueron sólo 16 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $462.300.000.
En tanto, el próximo sorteo ofrece un pozo estimado de 10.150 millones de pesos, con los siguientes pozos individuales:
Tradicional Primer Sorteo $5.750.000.000
La Segunda: $3.030.000.000
Revancha: $800.000.000
Siempre Sale: $370.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 29 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.