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Domingo 26 de julio

De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de 1.038 millones de pesos en el Quini 6

Ganó el pozo total de la modalidad "La Revancha", con los números 03-05-08-22-25-45.

Un nuevo millonario gracias al Quini 6. Manuel Fabatía.Un nuevo millonario gracias al Quini 6. Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este domingo, en el sorteo de Quini 6, un apostador -con seis aciertos- de la localidad de Viale provincia de Entre Ríos se llevó el pozo total de la modalidad "La Revancha", por más de 1.038 millones de pesos.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

El feliz nuevo millonario acertó los números 03-05-08-22-25-45.

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

08 09 12 21 28 37

LA SEGUNDA

00 01 03 04 05 22

SIEMPRE SALE

06 10 13 40 42 43

Mientras tanto en el Siempre Sale fueron sólo 16 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $462.300.000.

Quini 6 26 de julio

El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo $5.750.000.000

La Segunda: $3.030.000.000

Revancha: $800.000.000

Siempre Sale: $370.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 29 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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