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Domingo 26 de julio

De cuánto es el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores y Lotería de Santa Fe adelantó los montos para los premios del siguiente juego.

Llega otro sorteo millonario de Quini 6. Manuel Fabatía.Llega otro sorteo millonario de Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $10.100 millones.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 05 10 36 41 42

LA SEGUNDA

06 24 31 34 42 43

REVANCHA

01 08 18 30 38 43

SIEMPRE SALE

02 07 20 23 44 45

En tanto, en el Siempre Sale fueron 14 los afortunados ganadores de Santa Fe, Salta, Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba, que con cinco aciertos, se repartieron el pozo de más de $349.500.000.

Quini 6 22 de julio

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $5.540.000.000

La Segunda del Quini: $2.790.000.000

La Revancha: $1.080.000.000

El Quini que Siempre Sale: $490.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 26 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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