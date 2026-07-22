En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $10.100 millones.
De cuánto es el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles no hubo ganadores y Lotería de Santa Fe adelantó los montos para los premios del siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
00 05 10 36 41 42
LA SEGUNDA
06 24 31 34 42 43
REVANCHA
01 08 18 30 38 43
SIEMPRE SALE
02 07 20 23 44 45
En tanto, en el Siempre Sale fueron 14 los afortunados ganadores de Santa Fe, Salta, Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba, que con cinco aciertos, se repartieron el pozo de más de $349.500.000.
Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $5.540.000.000
La Segunda del Quini: $2.790.000.000
La Revancha: $1.080.000.000
El Quini que Siempre Sale: $490.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 26 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.