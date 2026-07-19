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Miércoles 22 de julio

A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Lotería de Santa Fe informó los montos estimados para los premios del siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Manuel Fabatía
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Lotería de Santa Fe informó que este domingo en el sorteo de Quini 6 cuatro apostadores con seis aciertos uno de la localidad La Cruz provincia de Corrientes, otro de Trelew provincia de Chubut , otro de Lujan de Cuyo provincia de Mendoza, y el último de la localidad de Allen provincia de Río Negro se repartieron el pozo de la modalidad "La Revancha" por más de $2.028 millones .

Quini 6 19 de julio

Los felices nuevos millonarios acertaron los números 04-10-14-17-25-32.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

05 17 27 28 31 45

LA SEGUNDA

08 21 23 33 36 41

SIEMPRE SALE

04 14 18 19 28 29

Mientras tanto en el Siempre Sale fueron 53 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $475.000.000.

Fuente: Lotería Santa FeFuente: Lotería Santa Fe

El próximo sorteo te ofrece 9.000 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo $5.190.000.000

La Segunda: $2.450.000.000

Revancha: $800.000.000

Siempre Sale: $360.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 22 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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