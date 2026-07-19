Lotería de Santa Fe informó que este domingo en el sorteo de Quini 6 cuatro apostadores con seis aciertos uno de la localidad La Cruz provincia de Corrientes, otro de Trelew provincia de Chubut , otro de Lujan de Cuyo provincia de Mendoza, y el último de la localidad de Allen provincia de Río Negro se repartieron el pozo de la modalidad "La Revancha" por más de $2.028 millones .
De dónde son los cuatro apostadores se repartieron más de $2.028 millones en el Quini 6
Acertaron los números 04-10-14-17-25-32 en La Revancha.
Los felices nuevos millonarios acertaron los números 04-10-14-17-25-32.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
05 17 27 28 31 45
LA SEGUNDA
08 21 23 33 36 41
SIEMPRE SALE
04 14 18 19 28 29
Mientras tanto en el Siempre Sale fueron 53 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $475.000.000.
El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo $5.190.000.000
La Segunda: $2.450.000.000
Revancha: $800.000.000
Siempre Sale: $360.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 22 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.