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Domingo 19 de julio

De dónde son los cuatro apostadores se repartieron más de $2.028 millones en el Quini 6

Acertaron los números 04-10-14-17-25-32 en La Revancha.

Sorteo Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo Quini 6. Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este domingo en el sorteo de Quini 6 cuatro apostadores con seis aciertos uno de la localidad La Cruz provincia de Corrientes, otro de Trelew provincia de Chubut , otro de Lujan de Cuyo provincia de Mendoza, y el último de la localidad de Allen provincia de Río Negro se repartieron el pozo de la modalidad "La Revancha" por más de $2.028 millones .

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los felices nuevos millonarios acertaron los números 04-10-14-17-25-32.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

05 17 27 28 31 45

LA SEGUNDA

08 21 23 33 36 41

SIEMPRE SALE

04 14 18 19 28 29

Quini 6 19 de julio

Mientras tanto en el Siempre Sale fueron 53 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $475.000.000.

El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo $5.190.000.000

La Segunda: $2.450.000.000

Revancha: $800.000.000

Siempre Sale: $360.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 22 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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