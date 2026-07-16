En el sorteo de Quini 6 -reprogramado por fallas técnicas- de este jueves por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el domingo pondrá en juego un pozo estimado de $9.800 millones.
A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este jueves no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los juegos para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
19 22 25 30 37 42
LA SEGUNDA
01 05 16 21 33 34
REVANCHA
04 18 22 31 34 39
SIEMPRE SALE
03 21 31 34 37 42
En el Siempre Sale fueron tres los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $342.300.000
Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $4.930.000.000
La Segunda del Quini: $2.185.000.000
La Revancha: $2.025.000.000
El Quini que Siempre Sale: $460.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 19 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.