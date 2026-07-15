Este miércoles por la noche debía desarrollarse el concurso N°3391 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Miércoles 15 de julio
Quini 6: Lotería de Santa Fe reprogramó el sorteo
Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía
Fuente: Lotería de Santa Fe
Sin embargo, "por inconvenientes en los sistemas de procesamiento en una de las provincias" fue reprogramado para el jueves 16, según informó el organismo.
Como es habitual, el sorteo se realizará a las 21.15 en la sala de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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