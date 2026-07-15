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Miércoles 15 de julio

Quini 6: Lotería de Santa Fe reprogramó el sorteo

Sorteo de Quini 6. Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Manuel Fabatía
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Este miércoles por la noche debía desarrollarse el concurso N°3391 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Sin embargo, "por inconvenientes en los sistemas de procesamiento en una de las provincias" fue reprogramado para el jueves 16, según informó el organismo.

Como es habitual, el sorteo se realizará a las 21.15 en la sala de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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