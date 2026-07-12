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Miércoles 15 de julio

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Lotería de Santa Fe.Sorteo de Quini 6. Lotería de Santa Fe.
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un millonario pozo para el siguiente juego.

Quini 6 12 de julio

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 03 16 24 25 31

LA SEGUNDA

02 03 20 31 36 43

REVANCHA

11 18 23 31 38 41

SIEMPRE SALE

02 10 22 23 32 40

En el Siempre Sale fueron 71 los afortunados ganadores con cinco aciertos de la provincia de San Juan, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa, Chaco, San Luis, Jujuy, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut, Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Misiones y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $453.100.000.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Mientras, se estiman 8.550 millones de pesos para el siguiente juego, con los siguientes pozos individuales:

Tradicional Primer Sorteo $4.610.000.000

La Segunda: $1.860.000.000

Revancha: $1.490.000.000

Siempre Sale: $390.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 15 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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