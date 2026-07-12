En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un millonario pozo para el siguiente juego.
A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
01 03 16 24 25 31
LA SEGUNDA
02 03 20 31 36 43
REVANCHA
11 18 23 31 38 41
SIEMPRE SALE
02 10 22 23 32 40
En el Siempre Sale fueron 71 los afortunados ganadores con cinco aciertos de la provincia de San Juan, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa, Chaco, San Luis, Jujuy, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut, Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Misiones y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $453.100.000.
Mientras, se estiman 8.550 millones de pesos para el siguiente juego, con los siguientes pozos individuales:
Tradicional Primer Sorteo $4.610.000.000
La Segunda: $1.860.000.000
Revancha: $1.490.000.000
Siempre Sale: $390.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 15 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.