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Domingo 12 de julio

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles, un apostador acertó las seis cifras del Siempre Sale y ganó más de $363.300.000. Mientras, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
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Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de González Catán, provincia de Buenos Aires se llevó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por más de $363.300.000.

El nuevo millonario acertó a los números 04 - 15 - 17 - 20 - 40 - 42.

Quini 6 8 de julio

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 05 27 37 40 43

LA SEGUNDA

05 22 24 26 28 32

REVANCHA

05 15 19 29 39 44

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

En tanto, para el próximo sorteo se estima un pozo de 7.850 millones de pesos, con los siguientes pozos individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $4.400.000.000

La Segunda del Quini: $1.650.000.000

La Revancha: $1.100.000.000

El Quini que Siempre Sale: $500.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 12 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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