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Sorteo del miércoles 8 de julio

De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $363.300.000 en el Quini 6

El nuevo millonario acertó a los números del Siempre Sale, con la jugada 04 - 15 - 17 - 20 - 40 – 42.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
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Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de González Catán, provincia de Buenos Aires se llevó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por la suma de más de $363.300.000.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

El nuevo millonario acertó a los números 04 - 15 - 17 - 20 - 40 - 42.

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 05 27 37 40 43

LA SEGUNDA

05 22 24 26 28 32

REVANCHA

05 15 19 29 39 44

Quini 6 8 de julio

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $4.400.000.000

La Segunda del Quini: $1.650.000.000

La Revancha: $1.100.000.000

El Quini que Siempre Sale: $500.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 12 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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