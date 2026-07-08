Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de González Catán, provincia de Buenos Aires se llevó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por la suma de más de $363.300.000.
De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $363.300.000 en el Quini 6
El nuevo millonario acertó a los números del Siempre Sale, con la jugada 04 - 15 - 17 - 20 - 40 – 42.
El nuevo millonario acertó a los números 04 - 15 - 17 - 20 - 40 - 42.
Los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
03 05 27 37 40 43
LA SEGUNDA
05 22 24 26 28 32
REVANCHA
05 15 19 29 39 44
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $4.400.000.000
La Segunda del Quini: $1.650.000.000
La Revancha: $1.100.000.000
El Quini que Siempre Sale: $500.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 12 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.