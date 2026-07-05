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Miércoles 8 de julio

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un afortunado apostador ganó más de $5.450 millones en La Segunda. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este domingo, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de Paraná, provincia de Entre Ríos, se convirtió en el acreedor del pozo total de la modalidad "La Revancha", por más de $5.450 millones.

El feliz nuevo millonario acertó los números 01-03-07-09-25-29.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

27 29 32 33 37 39

LA SEGUNDA

05 14 22 23 36 45

SIEMPRE SALE

01 10 15 22 36 37

En el Siempre Sale fueron 34 los apostadores de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Mendoza que se repartieron más de $465.200.000.

El próximo sorteo ofrece $6.700 millones, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $4.035.000.000

La Segunda: $1.285.000.000

Revancha: $800.000.000

Siempre Sale: $380.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 8 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 5 de julio

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