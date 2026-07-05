Lotería de Santa Fe informó que este domingo, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de Paraná , provincia de Entre Ríos, se convirtió en el acreedor del pozo total de la modalidad "La Revancha", por más de $5.450 millones.
De dónde es el afortunado apostador que ganó más de $5.450 millones en el Quini 6
El feliz nuevo millonario acertó los números 01-03-07-09-25-29 y se llevó el pozo acumulado de “La Revancha”.
El feliz nuevo millonario acertó los números 01-03-07-09-25-29.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
27 29 32 33 37 39
LA SEGUNDA
05 14 22 23 36 45
SIEMPRE SALE
01 10 15 22 36 37
En el Siempre Sale fueron 34 los apostadores de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Mendoza que se repartieron más de $465.200.000.
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo $4.035.000.000
La Segunda: $1.285.000.000
Revancha: $800.000.000
Siempre Sale: $380.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 8 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.