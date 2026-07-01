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Miércoles 1 de julio

A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de 11.250 millones de pesos.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
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Tras el sorteo del Quini 6 de este miércoles, el pozo acumulado total asciende a $11.250.000.000 para el concurso que se realizará el próximo domingo 5 de julio, luego de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo de este miércoles.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

08 - 17 - 21 - 28 - 34 - 35

LA SEGUNDA

01 - 15 - 25 - 35 - 40 - 44

REVANCHA

17 - 20 - 26 - 37 - 35 - 44

SIEMPRE SALE

04 - 08 - 19 - 22 - 33 - 44

En el Siempre Sale, en tanto, fueron 33 los ganadores con cinco aciertos, que se repartieron un pozo de $371.581.344, con un premio de $11.260.040,73 por apuesta.

El próximo sorteo será el domingo 5 de julio a las 21:15, en la sala oficial de sorteos de Lotería de Santa Fe.

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