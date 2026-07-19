Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3392 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del domingo 19 de julio
Quini 6: estos son los números ganadores
Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatia
TRADICIONAL (Vacante)
05 17 27 28 31 45
LA SEGUNDA (Vacante)
08 21 23 33 36 41
REVANCHA (4 ganadores)
04 10 14 17 25 32
SIEMPRE SALE (53 ganadores)
04 14 18 19 28 29
EXTRA (3.341)
04 05 08 10 14 17 21 23 25 27 28 31 32 33 36 41 45
El próximo sorteo será el miércoles 22 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 9.000 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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