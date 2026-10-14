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Domingo 18 de octubre

A cuánto asciende el pozo millonario para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

No hubo ganadores en el último sorteo del Quini 6. Manuel Fabatía.No hubo ganadores en el último sorteo del Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $9.100 millones para el siguiente juego.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 09 23 24 32 37

LA SEGUNDA

05 08 13 23 43 44

REVANCHA

04 06 10 25 30 37

SIEMPRE SALE

01 14 18 41 43 44

En tanto, en el Siempre Sale, fueron 07 los apostadores de Santa Fe, La Pampa, Capital Federal, Córdoba y Formosa que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $364.400.000.

Además, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $2.930.000.000

La Segunda del Quini: $1.180.000.000

La Revancha: $4.300.000.000

El Quini que Siempre Sale: $490.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 18 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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