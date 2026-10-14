En el sorteo de Quini 6 de este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $9.100 millones para el siguiente juego.
A cuánto asciende el pozo millonario para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
01 09 23 24 32 37
LA SEGUNDA
05 08 13 23 43 44
REVANCHA
04 06 10 25 30 37
SIEMPRE SALE
01 14 18 41 43 44
En tanto, en el Siempre Sale, fueron 07 los apostadores de Santa Fe, La Pampa, Capital Federal, Córdoba y Formosa que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $364.400.000.
Además, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $2.930.000.000
La Segunda del Quini: $1.180.000.000
La Revancha: $4.300.000.000
El Quini que Siempre Sale: $490.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 18 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.