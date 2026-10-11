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Miércoles 14 de octubre

A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, dos ganadores con seis aciertos se repartieron los $5.300 millones de La Segunda. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

El Quini 6 prepara otro sorteo millonario. Foto: Manuel FabatiaEl Quini 6 prepara otro sorteo millonario. Foto: Manuel Fabatia
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Este domingo, en el sorteo de Quini 6, dos apostadores con seis aciertos uno de la capital de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero y el otro de la localidad de Ceres, provincia de Santa Fe se repartieron el pozo increíble de la modalidad “La Segunda” por más de $5.300 millones.

Los nuevos felices millonarios acertaron a los números 00-04-05-06-08-26.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

13 14 15 18 20 29

REVANCHA

00 01 06 27 42 45

SIEMPRE SALE

02 03 11 13 37 45

Mientras tanto en el Siempre Sale fueron 29 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $511.400.000.

Por su parte, Lotería de Santa Fe informó que para el próximo sorteo ofrece un pozo acumulado de 8.000 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $2.560.000.000

La Segunda: $1.180.000.000

Revancha: $3.685.000.000

Siempre Sale: $375.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 14 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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