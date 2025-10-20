#HOY:

Sorteo del domingo 19 de octubre

Quini 6: estos son los números favorecidos

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 0:00
 / 
Por: 

Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3314 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

00 14 17 21 39 43

LA SEGUNDA (Vacante)

06 21 26 33 41 44

REVANCHA (Vacante)

03 15 22 29 36 39

SIEMPRE SALE (13 ganadores)

01 22 23 24 29 35

EXTRA (1.116 ganadores)

00 03 06 14 15 17 21 22 26 29 33 36 39 41 43 44

El próximo sorteo será el miércoles 22 de octubre, con un pozo estimado de 7.900 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

Quini 6 19 de Octubre

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

