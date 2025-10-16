De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles, el Quini 6 quedó vacante y el próximo pozo es histórico.
Este miércoles no hubo ganadores y Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el próximo juego.
Lotería de Santa Fe informó que se viene un pozo estimado de $7.300 millones para el domingo 19 de octubre.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
03 04 06 31 35 43
LA SEGUNDA
15 16 29 30 36 39
REVANCHA
00 02 03 17 21 22
SIEMPRE SALE
01 06 10 16 21 38
En el Siempre Sale fueron 25 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $242.200.000
Tradicional Primer Sorteo: $2.100.000.000
La Segunda: $1.100.000.000
Revancha: $3.720.000.000
Siempre Sale: $250.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el domingo 19 de octubre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
