Domingo 19 de octubre

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores y Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el próximo juego.

Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
 1:55
Por: 

Este miércoles, el Quini 6 quedó vacante y el próximo pozo es histórico.

Lotería de Santa Fe informó que se viene un pozo estimado de $7.300 millones para el domingo 19 de octubre.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 04 06 31 35 43

LA SEGUNDA

15 16 29 30 36 39

REVANCHA

00 02 03 17 21 22

SIEMPRE SALE

01 06 10 16 21 38

En el Siempre Sale fueron 25 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $242.200.000

Quini 6 15 de Octubre

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $2.100.000.000

La Segunda: $1.100.000.000

Revancha: $3.720.000.000

Siempre Sale: $250.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el domingo 19 de octubre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

