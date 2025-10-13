De dónde son los afortunados ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Este domingo hubo ganadores en el sorteo 3312 del Quini 6.
Con seis aciertos, tres apostadores se hicieron acreedores del millonario premio, repartiéndose más de 306 millones de pesos.
Este domingo hubo ganadores en el sorteo 3312 del Quini 6.
Con seis aciertos, se hicieron acreedores del millonario premio, repartiéndose más de 306 millones de pesos. Los ganadores compraron su ticket en agencias de las siguientes localidades: Armstrong (Prov. Santa Fe) - Mar Del Plata (Prov. de Buenos Aires) y Formosa (Prov. Formosa).
Los números que salieron fueron:
04 06 16 25 29 43
00 12 18 28 29 43
01 02 09 12 34 37
01 06 12 17 25 33
En tanto, Lotería de Santa Fe informó los pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $1.790.000.000
La Segunda: $750.000.000
Revancha: $3.250.000.000
Siempre Sale: $380.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 15 de octubre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.