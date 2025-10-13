#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Domingo 12 de octubre

De dónde son los afortunados ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Con seis aciertos, tres apostadores se hicieron acreedores del millonario premio, repartiéndose más de 306 millones de pesos.

Sorteo Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 1:19
Por: 

Este domingo hubo ganadores en el sorteo 3312 del Quini 6.

Con seis aciertos, se hicieron acreedores del millonario premio, repartiéndose más de 306 millones de pesos. Los ganadores compraron su ticket en agencias de las siguientes localidades: Armstrong (Prov. Santa Fe) - Mar Del Plata (Prov. de Buenos Aires) y Formosa (Prov. Formosa).

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

04 06 16 25 29 43

LA SEGUNDA

00 12 18 28 29 43

REVANCHA

01 02 09 12 34 37

SIEMPRE SALE

01 06 12 17 25 33

Quini 6 12 de Octubre

En tanto, Lotería de Santa Fe informó los pozos individuales para el próximo sorteo.

Pozos estimados

Tradicional Primer Sorteo: $1.790.000.000

La Segunda: $750.000.000

Revancha: $3.250.000.000

Siempre Sale: $380.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 15 de octubre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Belgrano
Formosa
Buenos Aires

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro