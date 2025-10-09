De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles, en el sorteo 3311, no hubo ganadores con seis aciertos en el Quini 6 y el pozo quedó vacante.
Este miércoles, no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe anunció los premios estimados para el siguiente juego.
Este miércoles, en el sorteo 3311, no hubo ganadores con seis aciertos en el Quini 6 y el pozo quedó vacante.
Los números que salieron fueron:
12 13 14 23 34 40
15 21 27 37 42 45
16 21 24 25 34 45
00 13 17 18 25 43
Mientras, en el Siempre Sale fueron solo 28 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $243.000.000.
En tanto, Lotería de Santa Fe informó los pozos individuales estimados para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $1.700.000.000
La Segunda: $690.000.000
Revancha: $3.000.000.000
Siempre Sale: $380.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el domingo 12 de octubre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Pod´s seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de Youtube de Lotería de Santa Fe.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.