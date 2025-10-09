#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Domingo 12 de octubre

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles, no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe anunció los premios estimados para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 2:06
Por: 

Este miércoles, en el sorteo 3311, no hubo ganadores con seis aciertos en el Quini 6 y el pozo quedó vacante.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

12 13 14 23 34 40

LA SEGUNDA

15 21 27 37 42 45

REVANCHA

16 21 24 25 34 45

SIEMPRE SALE

00 13 17 18 25 43

Mientras, en el Siempre Sale fueron solo 28 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $243.000.000.

Quini 6 8 de Octubre

En tanto, Lotería de Santa Fe informó los pozos individuales estimados para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.700.000.000

La Segunda: $690.000.000

Revancha: $3.000.000.000

Siempre Sale: $380.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el domingo 12 de octubre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Pod´s seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de Youtube de Lotería de Santa Fe.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro