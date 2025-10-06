De cuánto es el millonario pozo para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe informó el pozo estimado para el próximo juego.
Este domingo, los sorteos quedaron vacantes y Lotería informó los premios estimados para el siguiente juego.
En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe informó el pozo estimado para el próximo juego.
TRADICIONAL – PRIMER SORTEO: 05 06 09 32 34 44
LA SEGUNDA: 06 13 20 25 44 45
REVANCHA: 03 15 19 21 22 43
SIEMPRE SALE: 06 20 26 30 41 45
En tanto, en el Siempre Sale fueron 14 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $310.000.000.
Tradicional Primer Sorteo: $1.400.000.000
La Segunda: $680.000.000
Revancha: $2.740.000.000
Siempre Sale: $250.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 8 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y nuestro canal de YouTube.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.