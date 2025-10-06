#HOY:

De cuánto es el millonario pozo para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, los sorteos quedaron vacantes y Lotería informó los premios estimados para el siguiente juego.

Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
 1:35
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe informó el pozo estimado para el próximo juego.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL – PRIMER SORTEO: 05 06 09 32 34 44

LA SEGUNDA: 06 13 20 25 44 45

REVANCHA: 03 15 19 21 22 43

SIEMPRE SALE: 06 20 26 30 41 45

En tanto, en el Siempre Sale fueron 14 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $310.000.000.

Quini 6 5 de Octubre

Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.400.000.000

La Segunda: $680.000.000

Revancha: $2.740.000.000

Siempre Sale: $250.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 8 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y nuestro canal de YouTube.

