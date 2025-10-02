De cuánto es el millonario pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, un apostador se hizo acreedor al primer premio con seis aciertos de “La Segunda" con un premio de $650 millones. El feliz ganador hizo su apuesta en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe y acertó los siguientes números: 01-03-08 -18-20- 27.
En el Siempre Sale fueron siete los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $241.200.000.
Mientras, para el próximo sorteo, Lotería de Santa Fe estima un pozo de $4.800 millones.
Estos son los siguientes pozos individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.350.000.000
Siempre Sale: $350.000.000
El próximo sorteo será el domingo 05 de octubre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) el canal de Youtube de Lotería.
