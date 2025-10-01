Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3309 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Un afortunado apostador se hizo acreedor al primer premio con seis aciertos de La Segunda, con un premio de $650 millones. El Siempre Sale también dejó ganadores.
08 25 30 31 32 36
01 03 08 18 20 27
17 20 22 25 29 31
07 20 28 39 42 43
01 03 08 17 18 20 22 25 27 29 30 31 32 36
El próximo sorteo será el domingo 5 de octubre, con un pozo estimado de 4.800 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
