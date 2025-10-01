#HOY:

Sorteo del miércoles 1 de octubre

Quini 6: estos son los números favorecidos

Un afortunado apostador se hizo acreedor al primer premio con seis aciertos de La Segunda, con un premio de $650 millones. El Siempre Sale también dejó ganadores.

Sorteo 3309 de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 23:56
 / 
Por: 

Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3309 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

08 25 30 31 32 36

LA SEGUNDA (1 ganador)

01 03 08 18 20 27

REVANCHA (Vacante)

17 20 22 25 29 31

SIEMPRE SALE (7 ganadores)

07 20 28 39 42 43

SORTEO EXTRA (515 ganadores)

01 03 08 17 18 20 22 25 27 29 30 31 32 36

El próximo sorteo será el domingo 5 de octubre, con un pozo estimado de 4.800 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

Quini 6 1 de Octubre

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

