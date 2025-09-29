#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Miércoles 1 de octubre

De cuánto es el millonario pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores y Lotería de Santa Fe adelantó la cifra para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 1:41
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe estima que el próximo sorteo tendrá un pozo acumulado de $4.200 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO: 02-09-14-22-30-31

LA SEGUNDA: 04-10-12-13-18-33

REVANCHA: 02-07-15-18-22-27

SIEMPRE SALE: 11-12-23-28-33-38

En el Siempre Sale fueron 21 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $310 millones

Quini 6 28 de Septiembre

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.030.000.000

La Segunda: $690.000.000

Revancha: $2.095.000.000

Siempre Sale: $255.000.000

Extra: $130.000.000

Pozo Estimado Próximo Sorteo: $4.200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 1 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Lotería de Santa Fe
Quini 6 Resultados

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro