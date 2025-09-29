De cuánto es el millonario pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe estima que el próximo sorteo tendrá un pozo acumulado de $4.200 millones.
Este domingo no hubo ganadores y Lotería de Santa Fe adelantó la cifra para el siguiente juego.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO: 02-09-14-22-30-31
LA SEGUNDA: 04-10-12-13-18-33
REVANCHA: 02-07-15-18-22-27
SIEMPRE SALE: 11-12-23-28-33-38
En el Siempre Sale fueron 21 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $310 millones
Tradicional Primer Sorteo: $1.030.000.000
La Segunda: $690.000.000
Revancha: $2.095.000.000
Siempre Sale: $255.000.000
Extra: $130.000.000
Pozo Estimado Próximo Sorteo: $4.200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 1 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
