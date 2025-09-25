De dónde son los dos afortunados apostadores que se repartieron más de $3.700 millones en el Quini 6

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, dos afortunados apostadores se hicieron acreedores al primer premio con seis aciertos de "La Segunda" repartiéndose más de $3.700 millones entre ambos.
Ganaron La Segunda con seis aciertos, con los números 03-06-17-21-24-31.
Los ganadores compraron su ticket en agencias de las localidades de Berisso (Prov. Buenos Aires) y Madryn (Prov. Chubut).
TRADICIONAL PRIMER SORTEO: 12-18-21-34-37-41
LA SEGUNDA: 03-06-17-21-24-31
REVANCHA: 00-03-23-30-32-35
SIEMPRE SALE: 02-15-36-41-42-44
Mientras, en el Siempre Sale fueron 4 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $254 millones
El próximo sorteo, en tanto, tendrá pozo estimado de $3.800 millones.
Tradicional Primer Sorteo: $850.000.000
La Segunda: $710.000.000
Revancha: $1.795.000.000
Siempre Sale: $315.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el domingo 28 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
