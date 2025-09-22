De cuánto es el millonario pozo para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de esta domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos el próximo pozo estimado es de $6.200 millones.
Este domingo, no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe informó los premios estimados para el siguiente juego.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO 01-16-19-21-35-38
LA SEGUNDA 11-20-21-23-30-37
REVANCHA 11-24-30-37-41-45
SIEMPRE SALE 14-18-21-25-29-45
En el Siempre Sale fueron 39 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el pais que se repartieron el pozo de más de $312 millones
Tradicional Primer Sorteo: $700.000.000
La Segunda: $3.770.000.000
Revancha: $1.365.000.000
Siempre Sale: $235.000.000
Extra: $130.000.000
Pozo Estimado Próximo Sorteo: $6.200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 24 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
