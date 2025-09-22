#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Miércoles 24 de septiembre

De cuánto es el millonario pozo para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe informó los premios estimados para el siguiente juego.

Sorteo Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 1:31
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de esta domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos el próximo pozo estimado es de $6.200 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO 01-16-19-21-35-38

LA SEGUNDA 11-20-21-23-30-37

REVANCHA 11-24-30-37-41-45

SIEMPRE SALE 14-18-21-25-29-45

En el Siempre Sale fueron 39 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el pais que se repartieron el pozo de más de $312 millones

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $700.000.000

La Segunda: $3.770.000.000

Revancha: $1.365.000.000

Siempre Sale: $235.000.000

Extra: $130.000.000

Pozo Estimado Próximo Sorteo: $6.200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 24 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 21 de Septiembre

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro