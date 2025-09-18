#HOY:

El Quini 6 quedó vacante: ¿de cuánto es el millonario pozo para el próximo sorteo?

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo estimado para el próximo sorteo asciende a $5.900 millones y se podrá seguir en vivo por los canales oficiales de Lotería de Santa Fe.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 1:22
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y para el próximo sorteo el pozo estimado es de $5.900 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO: 04 - 12 - 19 - 39 - 40 - 44

LA SEGUNDA: 04 - 15 - 16 - 20 - 29 - 35

REVANCHA: 04 - 11 - 15 - 22 - 31 - 36

SIEMPRE SALE: 03 - 09 - 17 - 19 - 21 - 41

En el Siempre Sale fueron 66 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $241 millones.

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $700.000.000

La Segunda: $3.620.000.000

Revancha: $1.130.000.000

Siempre Sale: $320.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo juego será el domingo 21 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 17 de Septiembre

