Domingo 21 de septiembre

El Quini 6 quedó vacante: ¿de cuánto es el millonario pozo para el próximo sorteo?

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo estimado para el próximo sorteo asciende a $5.900 millones y se podrá seguir en vivo por los canales oficiales de Lotería de Santa Fe.