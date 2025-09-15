#HOY:

Un paranaense ganó más de 1.000 millones de pesos en “Tradicional” del Quini 6

El afortunado apostador obtuvo seis aciertos con la jugada 04 - 07 - 09 - 15 - 19 – 42.

Sorteo Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 1:19
Por: 

Durante el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche, un paranaense se hizo acreedor al primero premio con seis aciertos del "Tradicional" con un premio de más de $1.000 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO: 04 - 07 - 09 - 15 - 19 - 42

LA SEGUNDA: 00 - 04 - 09 - 13 - 22 - 30

REVANCHA: 12 - 15 - 31 - 34 - 40 - 41

SIEMPRE SALE: 01 - 06 - 11 - 31 - 42 - 44

En el Siempre Sale fueron 15 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $319 millones

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $650.000.000

La Segunda: $3.350.000.000

Revancha: $700.000.000

Siempre Sale: $320.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 17 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de $5.150 millones.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.

Quini 6 14 de Septiembre

