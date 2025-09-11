#HOY:

Un afortunado apostador santafesino se llevó más de $1.034 millones en el Quini 6

Ganó el pozo de La Revancha con seis aciertos, con la jugada 06 – 12 – 18 – 24 – 30 – 44.

Quini 6 se sorteará el domingo por la mañana. Foto: Pablo Aguirre
 1:27
 / 
Por: 

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, un apostador de Rosario se hizo acreedor al primer premio con seis aciertos de la "Revancha", con un premio de más de $1.034 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL – PRIMER SORTEO: 16 – 21 – 27 – 29 – 31 – 32

LA SEGUNDA: 12 – 19 – 22 – 26 – 35 – 40

REVANCHA: 06 – 12 – 18 – 24 – 30 – 44

SIEMPRE SALE: 06 – 29 – 32 – 35 – 38 – 42

En el Siempre Sale fueron 16 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $249 millones

Quini 6 10 de Septiembre

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.000.000.000

La Segunda: $3.150.000.000

Revancha: $500.000.000

Siempre Sale: $370.000.000

Extra: $130.000.000

El próximos sorteo será el domingo 14 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

