Sorteo del miércoles 10 de septiembre

Quini 6: estos son los números favorecidos

Un afortunado apostador ganó La Revancha, con la jugada 06 - 12 - 18 - 24 - 30 - 44.

Sorteo de Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
 23:59
 / 
Por: 

Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3303 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

SORTEO TRADICIONAL (Vacante)

16 21 27 29 31 32

LA SEGUNDA (Vacante)

12 19 22 26 35 40

REVANCHA (1 ganador)

06 12 18 24 30 44

SIEMPRE SALE (16 ganadores)

06 29 32 35 38 42

SORTEO EXTRA (1.189 ganadores)

06 12 16 18 19 21 22 24 26 27 29 30 31 32 35 40 44

El próximo sorteo será el domingo 14 de septiembre, con un pozo estimado de 5.150 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

Quini 6 10 de Septiembre

