Este domingo por la noche se desarrolla el sorteo N°3302 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
A la espera de los nuevos resultados, repasamos los números del sorteo anterior:
TRADICIONAL (Vacante)
10 24 29 33 39 43
LA SEGUNDA (Vacante)
06 16 25 39 42 44
REVACHA (Vacante)
00 01 30 35 39 42
SIEMPRE SALE (6 ganadores)
13 29 35 36 37 43
SORTEO EXTRA (160 ganadores)
00 01 06 16 20 24 25 29 30 33 35 39 42 43 44
El próximo sorteo será el miércoles 10 de septiembre y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
En desarrollo...
