Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3301 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3301 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
A la espera de los nuevos resultados, repasamos las jugadas del sorteo anterior:
TRADICIONAL (Vacante)
21 22 26 28 30 36
LA SEGUNDA (Vacante)
00 12 18 30 35 42
REVANCHA (1 ganador)
08 09 14 18 31 34
SIEMPRE SALE (20 ganadores)
01 03 20 28 29 40
SORTEO EXTRA (1.061 ganadores)
00 08 09 12 14 18 21 22 26 28 30 31 34 35 36 42
El próximo sorteo será el domingo 7 de septiembre y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
En desarrollo...
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.