De cuánto es el millonario pozo acumulado para el domingo en el Quini 6

No hubo ganadores con seis aciertos este miércoles y Lotería de Santa Fe informó que se estiman premios millonarios para el próximo juego.

Foto: Archivo El Litoral.
 1:21
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y el próximo sorteo tendrá un pozo estimado de $4.700 millones.

Los números que salieron este miércoles fueron:

TRADICIONAL – PRIMER SORTEO: 20 – 24 – 29 – 33 – 39 – 43

LA SEGUNDA: 06 – 16 – 25 – 39 – 42 – 44

REVANCHA: 00 – 01 – 30 – 35 – 39 – 42

SIEMPRE SALE: 13 – 29 – 35 – 36 – 37 – 43

En el Siempre Sale fueron 6 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $254 millones

Quini 6 3 de Septiembre

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $820.000.000

La Segunda: $2.970.000.000

Revancha: $500.000.000

Siempre Sale: $280.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el domingo 7 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

