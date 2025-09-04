De cuánto es el millonario pozo acumulado para el domingo en el Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y el próximo sorteo tendrá un pozo estimado de $4.700 millones.
No hubo ganadores con seis aciertos este miércoles y Lotería de Santa Fe informó que se estiman premios millonarios para el próximo juego.
Los números que salieron este miércoles fueron:
TRADICIONAL – PRIMER SORTEO: 20 – 24 – 29 – 33 – 39 – 43
LA SEGUNDA: 06 – 16 – 25 – 39 – 42 – 44
REVANCHA: 00 – 01 – 30 – 35 – 39 – 42
SIEMPRE SALE: 13 – 29 – 35 – 36 – 37 – 43
En el Siempre Sale fueron 6 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $254 millones
Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $820.000.000
La Segunda: $2.970.000.000
Revancha: $500.000.000
Siempre Sale: $280.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el domingo 7 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
