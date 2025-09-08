De cuánto es el millonario pozo acumulado para este miércoles en el Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y nos preparamos para el próximo sorteo con un pozo estimado de $5.200 millones.
No hubo ganadores con seis aciertos este miércoles y Lotería de Santa Fe informó que se estiman premios millonarios para el próximo juego.
TRADICIONAL – PRIMER SORTEO: 05 – 18 – 19 – 28 – 39 – 40
LA SEGUNDA: 17 – 18 – 19 – 24 – 25 – 43
REVANCHA: 00 – 09 – 11 – 38 – 40 – 42
SIEMPRE SALE: 03 – 04 – 20 – 27 – 31 – 41
En el Siempre Sale fueron 24 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $329 millones
Tradicional Primer Sorteo: $790.000.000
La Segunda: $3.110.000.000
Revancha: $790.000.000
Siempre Sale: $380.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 10 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
