De cuánto es el millonario pozo acumulado para este miércoles en el Quini 6

No hubo ganadores con seis aciertos este miércoles y Lotería de Santa Fe informó que se estiman premios millonarios para el próximo juego.

Foto: Archivo El Litoral
 3:22
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y nos preparamos para el próximo sorteo con un pozo estimado de $5.200 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL – PRIMER SORTEO: 05 – 18 – 19 – 28 – 39 – 40

LA SEGUNDA: 17 – 18 – 19 – 24 – 25 – 43

REVANCHA: 00 – 09 – 11 – 38 – 40 – 42

SIEMPRE SALE: 03 – 04 – 20 – 27 – 31 – 41

En el Siempre Sale fueron 24 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $329 millones

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $790.000.000

La Segunda: $3.110.000.000

Revancha: $790.000.000

Siempre Sale: $380.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 10 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

