Un afortunado apostador ganó más de mil millones en el Sorteo Tradicional con los números 04 07 09 15 19 42.
Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3304 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
04 07 09 15 19 42
00 04 09 13 22 30
12 15 31 34 40 41
01 06 11 31 42 44
00 04 07 09 12 13 15 19 22 30 31 34 40 41 42
El próximo sorteo será el miércoles 17 de septiembre, con un pozo estimado de 5.150 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
