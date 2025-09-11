De cuánto es el millonario pozo estimado para este domingo en el Quini 6

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, un apostador, oriundo de la ciudad de Rosario, se hizo acreedor al primer premio con seis aciertos de la "Revancha", con un premio de más de $1.034 millones.
Este miércoles, un afortunado apostador ganó más de 1.034 millones de pesos en "La Revancha" y Lotería de Santa Fe ya se prepara para el próximo juego.
Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, un apostador, oriundo de la ciudad de Rosario, se hizo acreedor al primer premio con seis aciertos de la "Revancha", con un premio de más de $1.034 millones.
En tanto, para el domingo se viene un pozo estimado de $5.150 millones.
Tradicional Primer Sorteo: $1.000.000.000
La Segunda: $3.150.000.000
Revancha: $500.000.000
Siempre Sale: $370.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el domingo 14 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.