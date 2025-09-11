#HOY:

De cuánto es el millonario pozo estimado para este domingo en el Quini 6

Este miércoles, un afortunado apostador ganó más de 1.034 millones de pesos en "La Revancha" y Lotería de Santa Fe ya se prepara para el próximo juego.

Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
 1:47
Por: 

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, un apostador, oriundo de la ciudad de Rosario, se hizo acreedor al primer premio con seis aciertos de la "Revancha", con un premio de más de $1.034 millones.

Quini 6 10 de Septiembre

En tanto, para el domingo se viene un pozo estimado de $5.150 millones.

Estos son los pozos individuales estimados:

Tradicional Primer Sorteo: $1.000.000.000

La Segunda: $3.150.000.000

Revancha: $500.000.000

Siempre Sale: $370.000.000

Extra: $130.000.000

Crédito: Lotería de Santa Fe.Crédito: Lotería de Santa Fe.

El próximo sorteo será el domingo 14 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

Lotería de Santa Fe
Quini 6 Resultados
Rosario

