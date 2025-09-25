Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3307 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Dos afortunados apostadores se repartieron más de 1.864 millones de pesos de La Segunda. En el Siempre Sale, también hubo ganadores con 6 aciertos.
12 18 21 34 37 41
03 06 17 21 24 31
00 03 23 30 32 35
02 15 36 41 42 44
00 03 06 12 17 18 21 23 24 30 31 32 34 35 37 41
El próximo sorteo será el domingo 28 de septiembre, con un pozo estimado de 3.800 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
