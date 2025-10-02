Un santafesino ganó $650 millones en La Segunda del Quini 6

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, un apostador se hizo acreedor al primer premio con seis aciertos de “La Segunda" con un premio de $650 millones. El feliz ganador hizo su apuesta en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe y acertó los siguientes números: 01-03-08 -18-20- 27.
Los otros números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO 08 25 30 31 32 36
REVANCHA 17 20 22 25 29 31
SIEMPRE SALE 07 20 28 39 42 43
En tanto, en el Siempre Sale fueron 7 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $241.200.000.
Pozo estimado para el próximo sorteo
Para el próximo sorteo, Lotería de Santa Fe estima un pozo de $4.800 millones, con los siguientes pozos individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.350.000.000
Siempre Sale: $350.000.000
El próximo sorteo será el domingo 05 de octubre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) el canal de Youtube de Lotería.
