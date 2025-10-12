Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3312 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
04 06 16 25 29 43
00 12 18 28 29 43
01 02 09 12 34 37
01 06 12 17 25 33
00 01 02 04 06 09 12 16 18 25 28 29 34 37 43
El próximo sorteo será el miércoles 15 de octubre, con un pozo estimado de 6.300 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
