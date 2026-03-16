De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos -de la localidad de Villa Nueva provincia de Córdoba-, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por más de $386.600.000.
Este domingo, un afortunado apostador ganó con seis aciertos el Siempre Sale. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los premios para el siguiente juego.
Este domingo en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos -de la localidad de Villa Nueva provincia de Córdoba-, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por más de $386.600.000.
El feliz apostador acertó a los números 04-14-16-26-33-36.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
02 04 08 12 15 36
07 08 17 33 41 42
00 35 39 41 42 45
El próximo sorteo, en tanto, ofrece un pozo estimado de 4.650 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $830.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $2.535.000.000
Siempre Sale: $300.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será miércoles 18 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.