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Miércoles 18 de marzo

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un afortunado apostador ganó con seis aciertos el Siempre Sale. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los premios para el siguiente juego.

QUINI 6 - 2025 - MANUEL FABATÍAQUINI 6 - 2025 - MANUEL FABATÍA
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Este domingo en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos -de la localidad de Villa Nueva provincia de Córdoba-, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por más de $386.600.000.

El feliz apostador acertó a los números 04-14-16-26-33-36.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

02 04 08 12 15 36

LA SEGUNDA

07 08 17 33 41 42

REVANCHA

00 35 39 41 42 45

El próximo sorteo, en tanto, ofrece un pozo estimado de 4.650 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales;

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Tradicional Primer Sorteo: $830.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $2.535.000.000

Siempre Sale: $300.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será miércoles 18 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 15 de marzo

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