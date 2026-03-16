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Sorteo del domingo 15 de marzo

De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $386.600.000 en el Quini 6

El feliz apostador acertó las seis cifras del Siempre Sale, con la jugada 04-14-16-26-33-36.

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
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Lotería de Santa Fe informó que hace este domingo en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos -de la localidad de Villa Nueva provincia de Córdoba-, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por más de $386.600.000.

El feliz apostador acertó a los números 04-14-16-26-33-36.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

02 04 08 12 15 36

LA SEGUNDA

07 08 17 33 41 42

REVANCHA

00 35 39 41 42 45

Quini 6 15 de marzo

El próximo sorteo, en tanto, ofrece un pozo estimado de 4.650 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $830.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $2.535.000.000

Siempre Sale: $300.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será miércoles 18 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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