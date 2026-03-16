De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $386.600.000 en el Quini 6

Lotería de Santa Fe informó que hace este domingo en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos -de la localidad de Villa Nueva provincia de Córdoba-, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por más de $386.600.000.
El feliz apostador acertó las seis cifras del Siempre Sale, con la jugada 04-14-16-26-33-36.
Lotería de Santa Fe informó que hace este domingo en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos -de la localidad de Villa Nueva provincia de Córdoba-, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por más de $386.600.000.
El feliz apostador acertó a los números 04-14-16-26-33-36.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
02 04 08 12 15 36
07 08 17 33 41 42
00 35 39 41 42 45
El próximo sorteo, en tanto, ofrece un pozo estimado de 4.650 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $830.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $2.535.000.000
Siempre Sale: $300.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será miércoles 18 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.