A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles hubo ganadores en el Tradicional, La Segunda y el Siempre Sale. En tanto, Loteria de Santa Fe ya adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
Este miércoles, en el sorteo del Quini 6, dos apostadores con seis aciertos de las localidades de San Rafael, provincia de Mendoza, y de la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos se adjudicaron el pozo total de la modalidad "Tradicional" por más de $780.000.000, acertando los números 09 - 11 - 12 - 14 - 18 – 20.

Quini 6 11 de marzo

Además, en la modalidad ‘La Segunda’, un nuevo millonario se llevó el premio de $780.000.000 acertando a los números 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31. Realizó su jugadas en Villa Angela, provincia de Chaco.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

REVANCHA

03 09 16 19 21 40

SIEMPRE SALE

09 10 21 35 43 44

En el Siempre Sale fueron 7 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $301.900.000.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

En tanto, Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo ofrece 4.400 millones de pesos, con los los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000

La Segunda: $840.000.000

Revancha: $2.175.000.000

Siempre Sale: $390.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo domingo será el 15 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

