A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Además, en la modalidad ‘La Segunda’, un nuevo millonario se llevó el premio de $780.000.000 acertando a los números 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31. Realizó su jugadas en Villa Angela, provincia de Chaco.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
REVANCHA
03 09 16 19 21 40
SIEMPRE SALE
09 10 21 35 43 44
En el Siempre Sale fueron 7 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $301.900.000.
Crédito: Lotería de Santa Fe
En tanto, Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo ofrece 4.400 millones de pesos, con los los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000
La Segunda: $840.000.000
Revancha: $2.175.000.000
Siempre Sale: $390.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo domingo será el 15 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.