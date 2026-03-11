#HOY:

Sorteo del miércoles 11 de marzo

Quini 6: estos son los números favorecidos

Dos afortunados apostadores se repartieron $390.000.000 del Tradicional y uno se hizo con un fabuloso pozo de $780.000.000 de La Segunda. En el Siempre Sale, en tanto, hubo siete ganadores.

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3355 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (2 ganadores)

09 11 12 14 18 20

LA SEGUNDA (1 ganador)

07 14 15 21 23 31

REVANCHA (Vacante)

03 09 16 19 21 40

SIEMPRE SALE (7 ganadores)

09 10 21 35 43 44

EXTRA (1.572 ganadores)

03 07 09 11 12 14 15 16 18 19 20 21 23 31 40

El próximo sorteo será el domingo 15 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 4.400 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 11 de marzo

